Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в некоторых областях

Ночью 23 января Воздушные силы сообщили об угрозе вражеской баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

карта воздушных тревог

Детали: По состоянию на 3:30 воздушная тревога была объявлена в 6 областях Украины.

Обновлено: В 3:58 ПС сообщили об отбое угрозы.