Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в некоторых областях
Вторник, 23 января 2024, 03:30
Ночью 23 января Воздушные силы сообщили об угрозе вражеской баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"
Детали: По состоянию на 3:30 воздушная тревога была объявлена в 6 областях Украины.
Обновлено: В 3:58 ПС сообщили об отбое угрозы.
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