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Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в некоторых областях

Ольга ГлущенкоВторник, 23 января 2024, 03:30
Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в некоторых областях
воздушная тревога, иллюстративное фото GETTY IMAGES

Ночью 23 января Воздушные силы сообщили об угрозе вражеской баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

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карта воздушных тревог

Детали: По состоянию на 3:30 воздушная тревога была объявлена в 6 областях Украины.

Обновлено: В 3:58 ПС сообщили об отбое угрозы.

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Темы: воздушная тревога
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