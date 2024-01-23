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Россияне нанесли удары по Харькову

Ольга ГлущенкоВторник, 23 января 2024, 04:06
Россияне нанесли удары по Харькову
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После 4 часов утра 23 января было сообщено о серии ударов по Харькову.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В Харькове серия взрывов".

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Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары по Харькову".

Обновлено: Позже Терехов сообщил об одном поврежденном доме в результате вражеских ударов.

По его словам, информация о пострадавших сейчас уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов.

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Темы: Харьковобстрелвзрыв
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