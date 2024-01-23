Россияне нанесли удары по Харькову
Вторник, 23 января 2024, 04:06
После 4 часов утра 23 января было сообщено о серии ударов по Харькову.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "В Харькове серия взрывов".
Реклама:
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары по Харькову".
Обновлено: Позже Терехов сообщил об одном поврежденном доме в результате вражеских ударов.
По его словам, информация о пострадавших сейчас уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов.
ВИДЕО ДНЯ