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По всей Украине звучала воздушная тревога, Россия запустила группы ракет

Ольга ГлущенкоВторник, 23 января 2024, 06:33
По всей Украине звучала воздушная тревога, Россия запустила группы ракет
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Утром 23 января Воздушные силы сообщили о вероятном пуске крылатых ракет с российских бомбардировщиков, тревога была объявлена на юге и востоке, впоследствии распространилась на всю Украину, опасность продолжалась 2,5 часа. Россия выпустила несколько волн ракет.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Ракетная опасность в южных и восточных в областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".

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Детали: Впоследствии воздушная тревога была объявлена в Киеве и во всех областях Украины.

6:02: "Первая группа ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины!"

6:08: "Ракета в направлении Миргорода (предположительно Х-59)

ВИДЕО ДНЯ

Зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка (Калужская область)".

6:17: "Предварительно в воздушном пространстве рф 2 Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область).

Еще ракета в Сумской области - курс западный. Первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области, курс западный".

6:25: "Первая группа ракет на границе Киевской и Черкасской области, курс юго-западный.

Вторая группа в северной части Полтавщины, курс юго-западный".

6:33: "Первая группа ракет заходит в воздушное пространство Винницкой области, курс западный.

Вторая группа на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.

Ракеты движутся по границе Киевской и Черкасской областей".

6:44: "Предположительно осуществлены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Первая группа ракет в западной части Винницкой области изменили курс на северо-западный (Староконстантинов)".

6:49: "Первая группа ракет в Винницкой области изменили курс на север.

Вторая группа Вторая группа заходит в воздушное пространство Винницкой области, курс юго-западный".

6:55: "Первая группа ракет в Житомирской области изменили курс на Киев".

Темы: воздушная тревогаавиавойна
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