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ПВО уничтожила 21 вражескую ракету з 41, в том числе 5 баллистических "Искандеров"

Валентина РоманенкоВторник, 23 января 2024, 09:52
ПВО уничтожила 21 вражескую ракету з 41, в том числе 5 баллистических Искандеров
иллюстративное фото с сайта "Армия Inform"

В ночь на 23 января Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине: из 41 запущенного средства воздушного поражения украинская ПВО уничтожила 21 вражескую ракету.

Источник: командование Воздушных сил в соцсетях

Дословно: "Ночью 23 января 2024 года противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

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Всего в течение ночи зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника, большинство выпущенных ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

  • 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. - в направлении Харьковщины;
  • 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс, РФ.);
  • 8 ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской и Орловской обл. - в направлении Харьковщины и Сумщины;
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков - Белгородская и Воронежская обл.)
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область - РФ).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено:

  • 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • 5 баллистических ракет "Искандер-М"
  • управляемую авиационную ракету Х-59.

Детали: В Воздушных силах отмечают, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется и будет обнародована местными властями.

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Отдельно отмечается, что не все вражеские ракеты, которые атаковали по баллистической траектории достигли своих целей.

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