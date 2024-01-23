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Россияне нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Сумщины

Татьяна ЛозовенкоВторник, 23 января 2024, 10:34
Россияне нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Сумщины
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Российские военные утром нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостки в Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация 

Дословно: "В 7:05 утра агрессором был нанесен ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостки.

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На месте работают все необходимые службы".

Детали: В ОВА добавили, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Темы: Сумская областьракетный удар
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