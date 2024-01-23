Во двор закарпатского депутата бросили гранату

В ночь на 23 января неизвестный бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета: полиция расследует преступление.

Источник: полиция Закарпатской области, Mukachevo.net

Детали: 23 января около 4 часов утра на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал "тревога" с одного из объектов, а именно из частного дома в Мукачево.

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На место немедленно прибыл наряд полиции. Выяснилось, что хозяин квартиры - депутат Закарпатского областного совета (по информации редакции Mukachevo.net, это Георгий Горват, депутат облсовета от фракции "Батькивщина"). "Тревожную кнопку" нажал охранник, который услышал звук взрыва во дворе.

На место дополнительно прибыла следственно-оперативная группа Мукачевского районного управления полиции и криминалистическая лаборатория Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Выяснилось, что на территорию двора неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

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Полиция осматривает место происшествия. Следователи квалифицируют событие как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва.