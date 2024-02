Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию: хочет обсудить вступление в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона с целью обсуждения вступления северной страны в НАТО.

Источник: Орбан в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Орбана: "Сегодня направил письмо-приглашение премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону о визите в Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО".

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession.