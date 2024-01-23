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Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию: хочет обсудить вступление в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 23 января 2024, 11:26
Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию: хочет обсудить вступление в НАТО
Виктор Орбан, фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона с целью обсуждения вступления северной страны в НАТО.

Источник: Орбан в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Орбана: "Сегодня направил письмо-приглашение премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону о визите в Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО".

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  • Венгрия и Турция, как известно - последние две страны, которые до сих пор не ратифицировали в национальных парламентах протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс и таким образом блокируют приобретение ею полноправного членства.
  • В конце декабря профильный комитет парламента Турции одобрил проект. По информации СМИ, 23 января его могут вынести на рассмотрение в зал.
  • Руководитель аппарата Орбана недавно сетовал, что шведская сторона "не ищет контакта с Венгрией", словно для нее не важно быстрее решить вопрос. В то же время он заверил, что Венгрия хочет быть не последней страной, которая одобрит вступление Швеции.

Темы: ОрбанШвецияНАТО
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