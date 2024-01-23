В Пентагоне раскрыли детали нового "Рамштайна": внимание на долгосрочных потребностях Украины
В Пентагоне назвали ключевую тему ближайшего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января - внимание сосредоточат на долгосрочных потребностях Украины.
Источник: пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, которую цитирует AP, сообщает "Европейская правда"
Детали: Встреча она будет происходить в момент, когда США не имеют денег и не могут прислать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с Россией, поскольку решение о пакете помощи все еще не принято в Конгрессе.
Пресс-секретарь Пентагона подчеркнула, что США будут надеяться на помощь Украине со стороны других союзников.
"Несмотря на то, что мы не можем предоставить свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать", - сказала Сингх.
Что предшествовало:
- Министр обороны США Ллойд Остин, который совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января, примет в ней участие удаленно.
- Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось в ноябре 2023 года, оно тоже происходило в виртуальном формате. После него стало известно о создании ряда новых коалиций в поддержку обороноспособности Украины, в частности по развитию противовоздушной обороны, дронов, военно-морских и военно-воздушных сил.