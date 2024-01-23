В Пентагоне раскрыли детали нового "Рамштайна": внимание на долгосрочных потребностях Украины

В Пентагоне назвали ключевую тему ближайшего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января - внимание сосредоточат на долгосрочных потребностях Украины.

Источник: пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, которую цитирует AP, сообщает "Европейская правда"

Детали: Встреча она будет происходить в момент, когда США не имеют денег и не могут прислать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с Россией, поскольку решение о пакете помощи все еще не принято в Конгрессе.

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Пресс-секретарь Пентагона подчеркнула, что США будут надеяться на помощь Украине со стороны других союзников.

"Несмотря на то, что мы не можем предоставить свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать", - сказала Сингх.

Что предшествовало:

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