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В Пентагоне раскрыли детали нового "Рамштайна": внимание на долгосрочных потребностях Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 23 января 2024, 12:10
В Пентагоне раскрыли детали нового Рамштайна: внимание на долгосрочных потребностях Украины
Иллюстративное фото Getty Images

В Пентагоне назвали ключевую тему ближайшего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января - внимание сосредоточат на долгосрочных потребностях Украины.

Источник: пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, которую цитирует AP, сообщает "Европейская правда"

Детали: Встреча она будет происходить в момент, когда США не имеют денег и не могут прислать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с Россией, поскольку решение о пакете помощи все еще не принято в Конгрессе.

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Пресс-секретарь Пентагона подчеркнула, что США будут надеяться на помощь Украине со стороны других союзников.

"Несмотря на то, что мы не можем предоставить свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать", - сказала Сингх.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр обороны США Ллойд Остин, который совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января, примет в ней участие удаленно.
  • Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось в ноябре 2023 года, оно тоже происходило в виртуальном формате. После него стало известно о создании ряда новых коалиций в поддержку обороноспособности Украины, в частности по развитию противовоздушной обороны, дронов, военно-морских и военно-воздушных сил.

Темы: РамштайнУкраина
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