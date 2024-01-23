США и НАТО обеспокоены возможными поставками России ракет из КНДР − NYT

Европейских и американских чиновников волнует возможный рост поставок России северокорейских ракет и боеприпасов, пишет New York Times со ссылкой на источники в структурах Пентагона и НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NYT

Детали: Сообщается, что несмотря на то, что многие северокорейские артиллерийские снаряды оказываются неисправными, с помощью них россияне все равно могут обстреливать украинские позиции, тогда как Силы обороны Украины ограничены в использовании собственных запасов, которые уменьшаются.

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Наибольшее беспокойство Брюсселя и Вашингтона вызывают баллистические ракеты − ряд чиновников опасаются, что Россия намерена использовать их для преодоления поставленных Украине западных систем ПВО.

По данным издания, пока России передали немного ракет − вероятно, менее 50, но американские и европейские чиновники считают, что КНДР позже может предоставить гораздо больше.

Причем исследование показало, что в отличие от снарядов северокорейские ракеты не являются устаревшими − их конструкция − новейшая. Эти ракеты являются точными.

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В Южной Корее официальные лица и аналитики говорят, что война в Украине дает Северной Корее то, в чем она нуждается: испытательный полигон, чтобы увидеть, как ее новый ракетный арсенал, разработанный для конфликта с Южной Кореей и США, противостоит системам ПВО западного образца.

Чиновники США беспокоятся, что если Северная Корея увеличит свои поставки в РФ, то Украина может быть вынуждена еще больше тратить западные ракеты ПВО. А это будет иметь разрушительные для нее последствия, если Конгресс не одобрит дополнительное военное финансирование.

В НАТО тоже обеспокоены фактом северокорейских поставок в РФ, что может оказаться особенно проблематичным в то время, когда Украина не уверена, когда и от кого она получит собственные следующие поставки.

Издание отмечает, что США будет трудно остановить эти поставки из КНДР в Россию. Северная Корея в последнее время занимает более воинственную позицию в своей внешней политике и сосредоточилась на укреплении своих связей с Россией.

Однако природа этих отношений непонятна. Россия обещает широкий спектр технологий в обмен баллистические ракеты, в том числе самолеты и передовые технологии. Но американские официальные лица не верят, что Россия в настоящее время предоставила оружие или дополнительные технологии для баллистических ракет.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.