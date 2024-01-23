Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США и НАТО обеспокоены возможными поставками России ракет из КНДР − NYT

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 23 января 2024, 12:19
США и НАТО обеспокоены возможными поставками России ракет из КНДР − NYT
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР. Фото с сайта kcna.kp

Европейских и американских чиновников волнует возможный рост поставок России северокорейских ракет и боеприпасов, пишет New York Times со ссылкой на источники в структурах Пентагона и НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NYT

Детали: Сообщается, что несмотря на то, что многие северокорейские артиллерийские снаряды оказываются неисправными, с помощью них россияне все равно могут обстреливать украинские позиции, тогда как Силы обороны Украины ограничены в использовании собственных запасов, которые уменьшаются.

Реклама:

Наибольшее беспокойство Брюсселя и Вашингтона вызывают баллистические ракеты − ряд чиновников опасаются, что Россия намерена использовать их для преодоления поставленных Украине западных систем ПВО.

По данным издания, пока России передали немного ракет − вероятно, менее 50, но американские и европейские чиновники считают, что КНДР позже может предоставить гораздо больше.

Причем исследование показало, что в отличие от снарядов северокорейские ракеты не являются устаревшими − их конструкция − новейшая. Эти ракеты являются точными.

ВИДЕО ДНЯ

В Южной Корее официальные лица и аналитики говорят, что война в Украине дает Северной Корее то, в чем она нуждается: испытательный полигон, чтобы увидеть, как ее новый ракетный арсенал, разработанный для конфликта с Южной Кореей и США, противостоит системам ПВО западного образца.

Чиновники США беспокоятся, что если Северная Корея увеличит свои поставки в РФ, то Украина может быть вынуждена еще больше тратить западные ракеты ПВО. А это будет иметь разрушительные для нее последствия, если Конгресс не одобрит дополнительное военное финансирование.

В НАТО тоже обеспокоены фактом северокорейских поставок в РФ, что может оказаться особенно проблематичным в то время, когда Украина не уверена, когда и от кого она получит собственные следующие поставки.

Издание отмечает, что США будет трудно остановить эти поставки из КНДР в Россию. Северная Корея в последнее время занимает более воинственную позицию в своей внешней политике и сосредоточилась на укреплении своих связей с Россией.

Однако природа этих отношений непонятна. Россия обещает широкий спектр технологий в обмен баллистические ракеты, в том числе самолеты и передовые технологии. Но американские официальные лица не верят, что Россия в настоящее время предоставила оружие или дополнительные технологии для баллистических ракет.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.

Темы: НАТОСШАКНДРРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МИД Латвии предлагает властям проверить ключевые компании на связи с Россией

Зеленский: В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны

Бой Усика с Фьюри отложили за две недели до поединка из-за травмы британца – СМИ

Отстраненному чиновнику Минобороны Нахкуру избрали меру пресечения

В законопроекте о мобилизации не хватает нормы о ротации – глава комитета по нацбезопасности

По данным из открытых источников, в Бельбеке было поражено по меньшей мере три самолета – Игнат

Все новости...

Читайте УП В Google News

НАТО
Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию: хочет обсудить вступление в НАТО
Литва и Польша проведут обучение на уязвимом, в случае нападения РФ, перешейке
Трамп похвастался результатами своих угроз не защищать Европу в случае нападения
Последние новости
02:08
На востоке страны из-за активности тактической авиации объявлена воздушная тревога
01:58
Байден прокомментировал авиаудар: наш ответ начался
01:10
обновляетсяРоссия запустила несколько групп ударных беспилотников
00:55
США ввели санкции против трех компаний, которые помогали делать "Шахеды"
00:15
США нанесли авиаудар по проиранским объектам в Ираке и Сирии
23:54
Болгария начала отправлять Украине 100 БТР со своих складов
23:43
The Washington Post пишет, что Залужному еще не выбрали замену
23:33
Власти Румынии заключили соглашение с фермерами и перевозчиками для прекращения протестов
23:01
Россия атаковала Миргородский район на Полтавщине, есть попадания
22:54
МИД Латвии предлагает властям проверить ключевые компании на связи с Россией
Все новости...
Реклама: