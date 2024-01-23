Прогноз погоды: в Украине будет снежно, но без сильных морозов

В среду 24 января в большинстве областей Украины мокрый снег, иногда с дождем. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Источник: Украинский гидрометцентр

Детали: 24 января ночью в северных и большинстве центральных областей небольшой мокрый снег, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренный мокрый снег и дождь, на Закарпатье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

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Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 1-6° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 10° мороза, днем на Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму 1-6° тепла).

Карта: Укргидрометцентр

В Киеве ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 1-3° тепла.