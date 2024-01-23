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Во Владивостоке прогремели взрывы: горят электроподстанции, обесточены сотни домов

Татьяна ЛозовенкоВторник, 23 января 2024, 13:08
Во Владивостоке прогремели взрывы: горят электроподстанции, обесточены сотни домов
фото с astra

В российском Владивостоке слышали взрывы и произошел пожар на двух электроподстанциях, обесточены сотни домов.

Источник: Telegram-канал Astra, "Новости Приморья" со ссылкой на "Дальневосточную распределительную сетевую компанию"

Детали: Telegram-канал Astra сообщает, что жители Владивостока говорят о взрывах и пожарах сразу на двух электроподстанциях

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По словам местных жителей, горят подстанции на Новожилова и Бухте Тихой. В ряде домов нет света.

СМИ сообщают, что на Бухте Тихой остались без света более 250 домов.

По информации энергокомпании, около 19:00 (11:00 по киевскому времени) на подстанции Загородная в районе Борисенко произошло отключение двух трансформаторов. Зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве, возгорания трансформаторов не было. 

ВИДЕО ДНЯ

На место прибыла бригада энергетиков и пожарный расчет МЧС. 

Темы: Росcияэнергетиканалоги
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