Макрон впервые со времен де Голля обратился на немецком языке к депутатам в Бундестаге

Президент Франции Эмманюэль Макрон удивил присутствующих в немецком парламенте в понедельник, произнеся прощальную речь в честь бывшего министра финансов Вольфганга Шойбле преимущественно на немецком языке впервые с 1962 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь Макрона: "Германия потеряла государственного деятеля. Европа потеряла опору. Франция потеряла друга".

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Детали: Французский президент был приглашен в Бундестаг, чтобы почтить память Шойбле, который умер в конце декабря в возрасте 81 года.

Макрон воспользовался возможностью сделать то, что французские президенты делают чрезвычайно редко. Он обратился к немецкой аудитории на немецком языке. Последний раз это делал Шарль де Голль в Людвигсбурге в 1962 году.

"Германия потеряла государственного деятеля. Европа потеряла опору. Франция потеряла друга", – сказал Макрон во время своей 15-минутной речи, которая заметно тронула жену Шойбле Ингеборг, сидевшую со слезами на глазах.

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Макрон, который ранее публично произносил лишь несколько слов на немецком, читал с рукописи, но его произношение было грамотным.

Франк Гронингер, преподаватель немецкого языка и культуры в Министерстве иностранных дел Франции, который обучал Макрона, рассказал, что президент практиковался недолго.

"Мы занимались около полутора часов вчера, а потом еще раз сегодня утром около часа перед вылетом в Берлин. Затем мы еще раз прошлись по некоторым деталям речи на борту самолета", – сказал Гронингер в телефонном интервью изданию.

Гронингер сказал, что Макрон имел "определенные предварительные знания" языка, поскольку изучал его в школе и университете. Он также практиковался с президентом во время подготовки к государственному визиту в Германию в июле прошлого года, который был отменен из-за протестов во Франции.

"Поэтому нам оставалось только поработать над мелкими деталями", – рассказал Гронингер.

"Целью было удивить людей. Вы могли заметить, что была эмоциональная часть речи и техническая часть. И идея заключалась в том, чтобы сделать эмоциональную часть речи на немецком языке, чтобы она была еще сильнее и чтобы действительно показать этот жест, что президент прилагает усилия, чтобы произнести речь на немецком языке", – добавил преподаватель.

Гронингер родился в Германии, но получил французское гражданство шесть лет назад. Отвечая на вопрос, учил ли он Макрона лучше понимать холодного и сдержанного канцлера Германии Олафа Шольца, с которым французский президент неоднократно конфликтовал и даже отменил совместную пресс-конференцию в 2022 году, Гронингер рассмеялся.

"Это не было частью нынешнего тренинга, на это было слишком мало времени. График президента очень плотный. Я думаю, что еще многое можно сделать", – сказал он.

Гронингер утверждает, что теперь мяч на поле Шольца, который должен продемонстрировать собственную приверженность франко-германским отношениям и попрактиковать свой французский язык.

Напомним: Церемония в Бундестаге состоялась 22 января, ровно через пять лет после заключения Аахенского договора об укреплении сотрудничества между Парижем и Берлином и ровно через 61 год после заключения Елисейского договора – символического послевоенного соглашения, направленного на то, чтобы похоронить многовековую вражду между двумя странами.