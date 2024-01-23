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16-летний украинский скелетонист завоевал "серебро" на Юношеской Олимпиаде

Валентина РоманенкоВторник, 23 января 2024, 14:02
16-летний украинский скелетонист завоевал серебро на Юношеской Олимпиаде
Ярослав Лавренюк. фото: International Olympic Committee

Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал серебряную медаль на зимних Юношеских Олимпийских играх в Южной Корее.

Источник: Национальный олимпийский комитет

Дословно: "Имеем вторую награду на IV зимних Юношеских Олимпийских играх в Канвондо (Республика Корея). Серебряным призером главного мультиспортивного молодежного форума четырехлетия стал знаменосец сборной Украины скелетонист Ярослав Лавренюк. Медаль, которую завоевал 16-летний спортсмен из Житомирщины, стала первой в олимпийской истории нашего государства в соревнованиях по этому виду спорта".

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Детали: Сообщается, что Лавренюк завершил свое выступление на санно-бобслейной трассе Alpensia с результатом 1.45,67, проиграв 1.01 секунды чемпиону Эмилсу Индриксонсу из Латвии.

Украинский спортсмен занимал третье место после первого заезда (52,89), но со вторым справился лучше (52,78) и в итоге завоевал серебряную медаль, опередив хозяина соревнований корейца Шин Йон Су, результат которого составил 1.46,05.

Первую же награду для Украины на юношеской Олмипиаде принесла украинская биатлонистка Полина Пуцко, которая взошла на третью ступеньку пьедестала в спринте на 6 км.

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17-летняя представительница Сумщины при тяжелых погодных условиях в "Спортивном парке Alpensia" показала отличную скорость на дистанции и допустила лишь одну погрешность на двух огневых рубежах. Она уступила лишь двум соперницам - 38,8 секундами серебряному призеру Эли Север из Словакии и 1.13,9-ю чемпионке Карлотте Гаутеро из Италии, которые не закрыли одну и три мишени соответственно.

Бронза, которую завоевала Пуцко, стала второй в истории Украины наградой в биатлоне на зимних Юношеских Олимпийских играх после золота Кристины Дмитренко в гонке преследования в Лиллехаммере-2016.

Темы: спорт
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