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Россияне обстреляли Херсон: убили мужчину возле подъезда

Татьяна ЛозовенкоВторник, 23 января 2024, 14:20
Россияне обстреляли Херсон: убили мужчину возле подъезда
фото Херсонской облпрокуратуры

Российские военные днем обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина, в пригороде получила ранения женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудина

Прямая речь: "Российская армия убила жителя Корабельного района Херсона. 

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У подъезда дома смертельные ранения получил 70-летний мужчина".

Детали: По его словам, в результате российских ударов по Киндейке (пгт под Херсоном) также пострадала 74-летняя женщина. Ей на помощь направляется "скорая".

 
фото Херсонськой облпрокуратури

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Темы: Херсонобстрелвоенные преступленияжертвы
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