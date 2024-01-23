Россияне обстреляли Херсон: убили мужчину возле подъезда

Российские военные днем обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина, в пригороде получила ранения женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудина

Прямая речь: "Российская армия убила жителя Корабельного района Херсона.

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У подъезда дома смертельные ранения получил 70-летний мужчина".

Детали: По его словам, в результате российских ударов по Киндейке (пгт под Херсоном) также пострадала 74-летняя женщина. Ей на помощь направляется "скорая".

фото Херсонськой облпрокуратури