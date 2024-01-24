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Белый дом приветствовал одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

Ольга ГлущенкоСреда, 24 января 2024, 00:28
Белый дом приветствовал одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО
Джейк Салливан, фото: getty images

В Белом доме приветствовали одобрение Турцией заявки Швеции на членство в НАТО.

Источник: советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в сети X

Прямая речь: "Швеция является сильным, способным оборонным партнером, чье членство в НАТО сделает США и альянс более безопасными и сильными".

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Что предшествовало: Великое национальное собрание Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрило ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Темы: СШАНАТОШвецияТурция
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