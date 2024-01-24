ГУР раскрыло детали операции по уничтожению ТУ-22 в России

В августе прошлого года украинская разведывательная группа проникла на территорию России, уничтожила российский бомбардировщик ТУ-22М3 и вывела из строя еще два.

Источник: сайт Главного управления разведки Минобороны

Дословно: "Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника".

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Детали: В ГУР рассказали историю Героя Украины полковника Олега Бабия, который погиб во время выполнения боевого задания.

В последнем бою его подразделение обезвредило три вражеских самолета ТУ-22, которые бомбили Украину.

В частности, отмечается, что с первых дней полномасштабного вторжения россиян он организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника.

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По данным ГУР, на его счету – девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на ВОТ Украины и в тылу противника.

Дословно: "Последнее успешно выполненное задание группы разведчиков Олега Бабия – уничтожение и вывод из строя трех российских бомбардировщиков ТУ-22М3, значительно нарушило планы военно-политического руководства РФ по нанесению ракетных ударов по территории Украины и фактически полностью дестабилизировало работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации".

"Пробравшись в глубокий тыл противника, задание разведчики выполнили - уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, однако и сами понесли невосполнимые потери.

Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравный бой с российскими захватчиками".

В этом бою 30 августа 2023 года, прикрывая отход своих боевых побратимов, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб".

Детали: Также в ГУР отмечают, что "за свой героический подвиг" Бабий награжден званием Героя Украины с посмертным присвоением ордена "Золотая звезда".