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Немецкие железнодорожники начинают самую длинную в истории страны забастовку

Ольга ГлущенкоСреда, 24 января 2024, 01:58
Немецкие железнодорожники начинают самую длинную в истории страны забастовку
немецкая железная дорога, иллюстративное фото getty images

В Германии союз машинистов локомотивов (GDL) не согласился на предложение железнодорожной компании Deutsche Bahn и объявил 6-дневную забастовку, которая является самой длинной в истории ФРГ.

Источник: Укринформ

Детали: В среду, 24 января, в 3:00 по киевскому времени все компании Deutsche Bahn, включая предприятия инфраструктуры, прекращают работу. Забастовка продлится до 19:00 понедельника, 29 января.

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Министр транспорта ФРГ Фолькер Виззинг назвал такое поведение железнодорожников безответственным.

Шестидневная забастовка станет самой длинной в споре между GDL и Deutsche Bahn и четвертой в рамках нынешних разногласий по оплате труда.

Профсоюз машинистов требует сокращения рабочей недели с 38 до 35 часов, повышения зарплаты на 555 евро в месяц, а также необлагаемой годовой премии в размере 3000 евро.

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В прошлую пятницу Deutsche Bahn выдвинула свое предложение: сокращение с 1 января 2026 года рабочей недели для машинистов и проводников на 1 час, повышение зарплаты до апреля 2025 года на 13% в два этапа и 2850 евро премии за 32 месяца, на которые будет заключаться договор.

Впрочем, железнодорожников такая альтернатива не устроила.

Темы: Германияжелезная дорога
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