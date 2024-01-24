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СМИ показали последствия вечернего удара РФ по Харькову

Ольга ГлущенкоСреда, 24 января 2024, 03:16
СМИ показали последствия вечернего удара РФ по Харькову
россия атаковала Харьков, фото: Суспільне

В течение 23 января Россия нанесла три удара по Харькову, известно о 9 пострадавших, среди которых 4-летний ребенок.

Источник: Суспільне, полиция Харьковской области

Детали: По данным издания, на одной из центральных улиц города взрывной волной частично снесло крышу научного учреждения, выбило все окна, фасад здания обожжен.

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В результате атаки получили ранения по меньшей мере девять человек.

"Мы считаем, что таким образом россияне пытаются запугать гражданское население города Харькова, чтобы гражданские эвакуировались из города. Это стратегия ведения войны со стороны РФ. На наш взгляд, они и в дальнейшем будут применять такие ракетные удары", - сказал руководитель облпрокуратуры Харьковщины на месте одного из попаданий.

По его информации, в Холодногорском районе города попали в офисное помещение.

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последствия российских ударов по Харькову, фото:Суспільне
 
последствия российских ударов по Харькову, фото:Суспільне

Темы: Харьковракетный ударвойнаРосcия
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