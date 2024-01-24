Байден и Трамп побеждают на праймериз в штате Нью-Гэмпшир

Во вторник бывший президент США и претендент на эту должность от Республиканской партии Дональд Трамп победил Никки Хейли из своей партии на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, от Демократической партии в этом штате победил Джо Байден.

Источник: Associated Press

Детали: Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Нью-Гемпшире, тогда как президент Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии как кандидат на выборах.

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Убедительная победа бывшего президента делает реванш с Байденом в ноябре более вероятным, чем когда-либо. Главная соперница Трампа, Никки Хейли, заняла второе место.

Байден не проводил кампании в штате и не был включен в избирательные бюллетени после того, как Нью-Гэмпшир проигнорировал новые партийные правила, проведя свои праймериз перед процедурой в Южной Каролине.

"Нью-Гемпшир - первый в стране. Он не последний в стране", - сказала Хейли, выступая перед своими сторонниками во вторник вечером, - Эта гонка далека от завершения. Впереди еще десятки штатов, и следующим будет мой любимый штат Южная Каролина".

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Агентство Associated Press также назвало президента Байдена победителем праймериз Демократической партии в этом штате.