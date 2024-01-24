Россияне били по Сумщине: почти 160 взрывов за день

В течение прошлого дня россияне совершили 28 обстрелов приграничья Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 158 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свесская громады.

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Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с помощью БпЛА, 4 взрыва) минометные обстрелы, 24 взрыва и обстрел из кассетного боеприпаса, 6 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксировано минометные обстрелы, 45 взрывов, попадание дронов типа "FPV", 2 взрыва, обстрелы из гранатометов АГС, 29 взрывов и артиллерии, 9 взрывов.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов, 9 взрывов, гранатометов СПГ, 4 взрыва, артиллерии, 5 взрывов, сбросил ВОГ с помощью БпЛА, 2 взрыва. Также произошло попадание дрона типа "FPV", 1 взрыв.

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По Свесской общине россияне ударили из артиллерии, 2 взрыва.

Юнаковскую общину враг осуществлял минометный обстрел, 11 взрывов и артиллерийский обстрел, 5 взрывов.