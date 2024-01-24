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Спасатели ликвидировали последствия вечерних ударов россиян по Харькову

Ирина БалачукСреда, 24 января 2024, 07:12
Спасатели ликвидировали последствия вечерних ударов россиян по Харькову
Фото ГСЧС

В результате российских ударов по центральной части Харькова вечером 23 января повреждены жилые дома, магазины и образовательное учреждение, произошли два пожара на общей площади 15 кв.м.

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: На месте событий работало 6 единиц техники и 40 спасателей. 

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фото ГСЧС

По состоянию на утро 24 января последствия вражеского обстрела ликвидировали. 

 
фото ГСЧС

Работники ГСЧС эвакуировали 16 человек, среди них 2 ребенка. Психологи ГСЧС оказывали поддержку местным жителям. 

 
Фото ГСЧС

По предварительной информации, пострадали по меньшей мере 9 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В течение 23 января Россия нанесла три удара по Харькову, известно о 9 пострадавших, среди которых 4-летний ребенок.

Темы: ХарьковГСЧСпожар
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