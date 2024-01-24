Россияне активизировались на Марьинском направлении − Генштаб

Российские оккупанты атаковали на 7 направлениях, активнее всего на Авдеевском и Марьинском, всего за сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений, захватчики нанесли 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 января в Facebook

Дословно Генштаб: "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые из гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям и повреждениям подверглись более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области".

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Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили атаку врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника неподалеку Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. В течение суток Силы обороны отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 16 атак.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Дословно Генштаб: "В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника. Также силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.