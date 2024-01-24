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ВСУ за сутки уничтожили 61 артиллерийскую систему россиян и 840 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 24 января 2024, 08:01
ВСУ за сутки уничтожили 61 артиллерийскую систему россиян и 840 оккупантов
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 840 захватчиков 61 артиллерийскую систему, 31 ББМ и 13 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 378 660 (+840) человек,
  • танков − 6 227 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 579 (+31) ед,
  • артиллерийских систем − 9 008 (+61) ед,
  • РСЗО − 971 (+1) ед,
  • средств ПВО − 659 (+2) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 998 (+37) ед,
  • крылатых ракет − 1 842 (+22) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 005 (+49) ед,
  • специальной техники − 1 416 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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