ВСУ за сутки уничтожили 61 артиллерийскую систему россиян и 840 оккупантов

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 840 захватчиков 61 артиллерийскую систему, 31 ББМ и 13 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 378 660 (+840) человек,

танков − 6 227 (+13) ед,

боевых бронированных машин − 11 579 (+31) ед,

артиллерийских систем − 9 008 (+61) ед,

РСЗО − 971 (+1) ед,

средств ПВО − 659 (+2) ед,

самолетов − 331 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 998 (+37) ед,

крылатых ракет − 1 842 (+22) ед,

кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 12 005 (+49) ед,

специальной техники − 1 416 (+7) ед.

Данные уточняются.