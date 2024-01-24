ВСУ за сутки уничтожили 61 артиллерийскую систему россиян и 840 оккупантов
Среда, 24 января 2024, 08:01
Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 840 захватчиков 61 артиллерийскую систему, 31 ББМ и 13 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 378 660 (+840) человек,
- танков − 6 227 (+13) ед,
- боевых бронированных машин − 11 579 (+31) ед,
- артиллерийских систем − 9 008 (+61) ед,
- РСЗО − 971 (+1) ед,
- средств ПВО − 659 (+2) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 998 (+37) ед,
- крылатых ракет − 1 842 (+22) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 005 (+49) ед,
- специальной техники − 1 416 (+7) ед.
Данные уточняются.