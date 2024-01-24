Украинская теннисистка впервые вышла в полуфинал Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская достигла исторического результата на Australian Open-2024: она прошла в полуфинал турнира, одолев 19-летнюю чешку Линду Носкову.

Источник: "Суспільне.Спорт"

Детали: Ястремская встречалась с Носковой впервые в карьере. Перед этим 19-летняя чешка прошла другую украинку, Элину Свитолину, которая при счете 0:3 отказалась от продолжения игры из-за повреждения спины.

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Одолеть Носкову украинке удалось по итогам двух сетов. В начале первого теннисистки обменялись брейками, а ключевым моментом стал восьмой гейм: Ястремская сделала еще один брейк, после чего в следующем выиграла партию.

В первом сете Ястремская продолжила "агрессивную" игру, которую демонстрировала в предыдущих матчах: сделала 11 виннеров против четырех у Носковой и чаще допускала невынужденные ошибки (12-9).

Судьбу второго сета определил лишь один брейк, который также сделала Ястремская при счете 3:3. В дальнейшем Даяне удалось защитить геймы на своей подаче и победить со счетом 6:4.

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Матч Носкова - Ястремская продолжался 1:20 часа. Украинка закончила его с показателями в 19 виннеров и 23 невынужденные ошибки (у чешки лишь шесть виннеров и 21 невынужденная ошибка).

Следующей соперницей Ястремской станет победительница противостояния нейтральной теннисистки Анны Калинской и китаянки Цинь Вэнь Чжэн.

Полуфинальный матч с участием Ястремской состоится в четверг 25 января не ранее 10:30 по киевскому времени.

Справка: Ястремская - первая украинка в истории, которая дошла до полуфинала на Australian Open. До розыгрыша этого турнира в 2024 году автором лучшего результата была Элина Свитолина, которая выходила в четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

Полуфинал Ястремской также является повторением исторического рекорда Украины на всех Грэндслемах. Перед этим туда проходила только Элина Свитолина (трижды): на Уимблдоне в 2019 и 2023 годах, а также на US Open-2019.

Сейчас в лайврейтинге WTA Ястремская поднялась на 29-е место и стала третьей ракеткой Украины.