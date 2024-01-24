Пентагон: Без денег не можем помочь Украине с ремонтом предоставленного вооружения
Отсутствие финансирования влияет не только на способность США отправлять Украине новое вооружение, но и на возможность помогать с ремонтом того, что предоставили ранее.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера
Прямая речь Райдера: "Без дополнительного финансирования мы не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать им поддерживать в рабочем состоянии системы, которые мы уже предоставили ранее".
Детали: Он также напомнил, что без финансирования Пентагон не может изымать оружие из собственных запасов, а это мешает "удовлетворять самые насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО".
Райдер заверил, что Пентагон продолжит сотрудничать с Конгрессом и будет призывать как можно быстрее принять решение о дополнительном финансировании.
Предыстория:
- Ранее в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.
- По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.
- В проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.
- В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.