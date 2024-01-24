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В Польше стартуют крупные протесты фермеров относительно импорта из Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 24 января 2024, 09:10
В Польше стартуют крупные протесты фермеров относительно импорта из Украины
Скриншот с карты на сайте rmf24.pl

24 января в Польше начинается общенациональный протест фермеров, которые будут требовать защитить их бизнес от импорта из третьих стран, в частности из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Сообщается, что акции с тракторами и другой техникой на дорогах запланированы в более 150 местах по всей территории страны. Предполагается, что протесты будут проходить в форме не блокады, а медленного движения колонны, или демонстрации вдоль дороги.

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Фермеры будут требовать остановить "бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, которые не соблюдают европейские стандарты".

Польские аграрии говорят, что они оказались в неконкурентном положении, поскольку они в своей деятельности обязаны выполнять ряд правил и дополнительно тратить средства на определенные меры защиты окружающей среды, тогда как на производителей в третьих странах эти требования не распространяются.

Также они призывают готовить "стратегию по вступлению Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" с разделением на сектора.

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Кроме того, фермеры хотят, чтобы власти пересмотрели общую европейскую политику в сфере сельского хозяйства. Они недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом, и хотят изменений и большей "гибкости" в национальной стратегии на весь период до 2027 года.

Предыстория:

  • Во время визита в Киев новый премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Украина и Польша найдут выгодный для сельхозпроизводителей обеих стран выход.
  • В то же время премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев обещал приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать интересы польских фермеров и перевозчиков, а также выразил ожидание, что и Польша предпримет шаги по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей.

Темы: Польшамитингисельское хозяйство
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