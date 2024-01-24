В Польше стартуют крупные протесты фермеров относительно импорта из Украины

24 января в Польше начинается общенациональный протест фермеров, которые будут требовать защитить их бизнес от импорта из третьих стран, в частности из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Сообщается, что акции с тракторами и другой техникой на дорогах запланированы в более 150 местах по всей территории страны. Предполагается, что протесты будут проходить в форме не блокады, а медленного движения колонны, или демонстрации вдоль дороги.

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Фермеры будут требовать остановить "бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, которые не соблюдают европейские стандарты".

Польские аграрии говорят, что они оказались в неконкурентном положении, поскольку они в своей деятельности обязаны выполнять ряд правил и дополнительно тратить средства на определенные меры защиты окружающей среды, тогда как на производителей в третьих странах эти требования не распространяются.

Также они призывают готовить "стратегию по вступлению Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" с разделением на сектора.

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Кроме того, фермеры хотят, чтобы власти пересмотрели общую европейскую политику в сфере сельского хозяйства. Они недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом, и хотят изменений и большей "гибкости" в национальной стратегии на весь период до 2027 года.

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