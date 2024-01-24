Россияне повредили каждую 7-ю школу в Украине − Минобразования

Российские оккупанты разрушили в Украине более 200 школ, еще 1600 − повредили, таким образом от рук захватчиков пострадала каждая 7-я школа, сообщили в Минобразования.

Источник: заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив на брифинге в Медиацентре Украина − Укринформ

Прямая речь Сташкива: "Если говорить о разрушенной образовательной инфраструктуре в целом по Украине, то только школ разрушено более 200, и более 1600 школ получили повреждения. Если перевести это в относительные цифры, то это каждая седьмая школа в Украине получила повреждения. И это безусловно приводит к отсутствию доступа к образованию у детей".

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Детали: По словам чиновника, на сегодня около 900 тысяч детей в Украине учатся дистанционно, поскольку не могут посещать школы.

"И в условиях войны это на самом деле является вызовом как для учителей, так и для самих учеников", − подытожил Сташкив.