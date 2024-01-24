Стало известно о еще одном погибшем в Бериславе
Среда, 24 января 2024, 10:41
В результате удара российской авиабомбы по Бериславу Херсонской области 23 января погиб 47-летний мужчина.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Стало известно о еще одном погибшем из-за вчерашних российских авиаударов.
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В Бериславе, травмы несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель. Вечером на дом, в котором он находился, оккупанты сбросили управляемую авиабомбу".
Детали: Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким.