Стало известно о еще одном погибшем в Бериславе

В результате удара российской авиабомбы по Бериславу Херсонской области 23 января погиб 47-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Стало известно о еще одном погибшем из-за вчерашних российских авиаударов.

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В Бериславе, травмы несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель. Вечером на дом, в котором он находился, оккупанты сбросили управляемую авиабомбу".

Детали: Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким.