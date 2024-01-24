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Шмыгаль встречается с Фицо в Ужгороде

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 24 января 2024, 11:28
Шмыгаль встречается с Фицо в Ужгороде
Денис Шмыгаль. Фото с сайта КМУ

Утром 24 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал встречу с главой словацкого правительства Робертом Фицо в городе Ужгород, что вблизи границы со Словакией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Шмыгаля в Telegram

Детали: По словам украинского премьера, на повестке дня − двусторонние отношения Украины и Словакии и поддержка европейских инициатив.

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Прямая речь Шмыгаля: "Рассчитываем на конструктивный и практический диалог".

Предыстория:

  • Перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.
  • А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".
  • В результате российских ударов в столице, среди прочего, повреждены квартиры и автомобили, 22 человека пострадали, один из них в реанимации.

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Темы: ШмыгальСловакия
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