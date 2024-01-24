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По всей Украине звучала тревога из-за российского МиГа

Ирина БалачукСреда, 24 января 2024, 14:00
По всей Украине звучала тревога из-за российского МиГа
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета российского МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась 2 часа 16 мин.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок".

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Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 13:58 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась 2 часа 16 мин.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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