По всей Украине звучала тревога из-за российского МиГа
Среда, 24 января 2024, 14:00
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета российского МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась 2 часа 16 мин.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок".
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Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 13:58 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась 2 часа 16 мин.