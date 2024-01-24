Министр обороны Британии: судьба Украины - в руках Запада, невозможно, чтобы Путин победил

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что 2024 год может стать определяющим в том, как дальше сложится судьба Украины, и это в значительной степени зависит от действий западных союзников. Он констатировал, что Россия увеличивает расходы на войну и не беспокоится о том, сколько еще своих военных положит на фронте.

Источник: колонка министра вышла в издании Politico с заголовком "Судьба Украины - в руках Запада", передает "Европейская правда"

Прямая речь Шаппса: "Путин считает, что Запад можно "вымотать" Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается... В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины - в руках Запада. И мы не можем их подвести".

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Детали: Шаппс констатировал, что Россия увеличивает расходы на войну и не беспокоится о том, сколько еще своих военных положит на фронте.

Он напоминает о поддержке, которую Великобритания уже предоставила Украине, и напомнил о подписании исторического соглашения и обещание премьера Риши Сунака в Киеве о еще 2,5 млрд фунтов на военную поддержку Британии для Украины, после чего ее общие объемы достигнут 7 млрд фунтов стерлингов.

"Месседж от нас не мог бы быть более четким: Великобритания взялась за это с расчетом на длительную перспективу. Но в Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они также должны действовать", - подчеркнул Шаппс.

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"Мы должны удержать импульс. И для этого нужно больше дипломатической, экономической и военной поддержки. Невозможно допустить победу Путина. Это не только придаст ему уверенности и поставит под угрозу наших партнеров в Восточной Европе, но и пошлет сигнал Китаю... Не может быть никаких колебаний. Никаких попыток "маневрировать посередине" и выжидания, куда подует ветер", - отмечает министр.

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