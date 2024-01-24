Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли ракетный удар по городу Гирнык в Донецкой области, две женщины погибли

Татьяна ОлейникСреда, 24 января 2024, 21:10
Россияне нанесли ракетный удар по городу Гирнык в Донецкой области, две женщины погибли
Фото - ГСЧС

Российские войска 24 января около 16:00 накрыли огнем город Гирнык Донецкой области, два человека погибли, еще 9 пострадавших.

Источник: Донецкая областная прокуратура, МВД

Дословно: "По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу ракетой. Точный вид вооружения устанавливается.

Реклама:

Средство поражения попало по территории частного сектора, в результате чего погибли две женщины 66 и 84 лет".

 
Фото - МВД
 
Фото - Донецкая областная прокуратура

Детали: Пострадали, по данным прокуратуры, 8 человек, среди которых 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

ВИДЕО ДНЯ

Повреждены дома и автомобиль.

Обновлено в 21:00: В МВД сообщили, что количество раненых возросло до 9, среди них двое детей 2007 года рождения. Поисково-спасательная операция завершена.

Три дома разрушены полностью, еще десятки повреждены.

 
Фото - Донецькая областная прокуратура

Темы: Донецкая областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом выступает против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украине

США и Британия нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Стала известна новая дата боя Усика и Фьюри

"Дія" не выдержала нашествия голосований в отборе на "Евровидение"

Зеленский: Надо делать возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражения РФ

видеоВ Москве задержали журналистов, снимавших акцию жен мобилизованных – СМИ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Донецкая область
"Ищи Leopard, Bradley и HIMARS": в Донецкой области задержали агента РФ
Россияне активизировались на Марьинском направлении − Генштаб
Давление на Авдеевку безумное, серая зона уменьшилась, но не "все пропало" – глава ГВА
Последние новости
09:25
СМИ: в Европе обеспокоились из-за приостановки Байденом нового проекта по экспорту СПГ
09:11
Умер президент Намибии
08:45
Россия ранила людей в Харьковской и Донецкой областях
08:23
Ночью в Кривом Роге восстановили свет всем жителям
07:44
Защитники уничтожили еще 810 оккупантов и 31 артсистему врага
07:34
В Сенегале объявили о переносе президентских выборов
06:52
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 30 вражеских атак – сводка
06:20
Из российских заключенных сформировали новый спецотряд – сопротивление
05:18
Кремль удваивает поддержку Ирана – ISW
04:24
Белый дом выступает против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украине
Все новости...
Реклама: