Россияне нанесли ракетный удар по городу Гирнык в Донецкой области, две женщины погибли
Российские войска 24 января около 16:00 накрыли огнем город Гирнык Донецкой области, два человека погибли, еще 9 пострадавших.
Источник: Донецкая областная прокуратура, МВД
Дословно: "По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу ракетой. Точный вид вооружения устанавливается.
Средство поражения попало по территории частного сектора, в результате чего погибли две женщины 66 и 84 лет".
Детали: Пострадали, по данным прокуратуры, 8 человек, среди которых 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Окончательное количество пострадавших устанавливается.
Повреждены дома и автомобиль.
Обновлено в 21:00: В МВД сообщили, что количество раненых возросло до 9, среди них двое детей 2007 года рождения. Поисково-спасательная операция завершена.
Три дома разрушены полностью, еще десятки повреждены.