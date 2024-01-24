Россияне нанесли ракетный удар по городу Гирнык в Донецкой области, две женщины погибли

Российские войска 24 января около 16:00 накрыли огнем город Гирнык Донецкой области, два человека погибли, еще 9 пострадавших.

Источник: Донецкая областная прокуратура, МВД

Дословно: "По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу ракетой. Точный вид вооружения устанавливается.

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Средство поражения попало по территории частного сектора, в результате чего погибли две женщины 66 и 84 лет".

Фото - МВД

Фото - Донецкая областная прокуратура

Детали: Пострадали, по данным прокуратуры, 8 человек, среди которых 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

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Повреждены дома и автомобиль.

Обновлено в 21:00: В МВД сообщили, что количество раненых возросло до 9, среди них двое детей 2007 года рождения. Поисково-спасательная операция завершена.

Три дома разрушены полностью, еще десятки повреждены.