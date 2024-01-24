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ПАСЕ ввела политические санкции против Азербайджана

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 24 января 2024, 20:14
ПАСЕ ввела политические санкции против Азербайджана
фото: www.coe.int

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение не утверждать полномочия азербайджанской делегации.

Источник: корреспондент "Европейской правды" в Страсбурге

Детали: Решение, наложившее политические санкции на делегацию Азербайджана, поддержало 76, против проголосовало 10 депутатов.

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Согласно этому решению, список депутатов, присланный из Баку, не будет утвержден до тех пор, пока Азербайджан не выполнит решение регламента ПАСЕ. Речь идет об обязательствах государств-членов допускать мониторинговые, а также предвыборные миссии ПАСЕ. В Баку отказываются это делать.

Таким образом, в дальнейшем ПАСЕ продолжит работы без азербайджанских депутатов.

Важно заметить, что это решение не приведет к практическим изменениям, поскольку азербайджанцы объявили, что уходят из ПАСЕ, не дожидаясь решения.

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Принятая резолюция также утверждает, что "спустя более чем 20 лет после вступления в Совет Европы Азербайджан не выполнил основных обязательств... Остаются очень серьезные опасения относительно способности проводить свободные и честные выборы, относительно баланса власти, слабости парламента, независимости судебной власти и уважения к правам человека" и напоминает, что "по меньшей мере 18 медиа работников находятся под стражей".

Подробно об этом конфликте, который может привести к выходу Азербайджана из Совета Европы, читайте в статье "Азербайджан выталкивают из Европы: как ПАСЕ начала "войну" с Алиевым по российскому сценарию".

Темы: АзербайджанПАСЕсанкции
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