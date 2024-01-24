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Воздушные силы сообщают о "Шахедах" в направлении Одессы, в городе слышны взрывы

Татьяна ОлейникСреда, 24 января 2024, 20:43
Воздушные силы сообщают о Шахедах в направлении Одессы, в городе слышны взрывы
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Россияне вечером 24 января запустили ударные БПЛА с Черного моря, есть угроза для Одесщины.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Одесской ОВА Олег Кипер, корреспонденты "Суспільного"

Детали: По данным Воздушных сил, несколько БпЛА типа "Shahed" двигаются из Черного моря в направлении Одессы.

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В 20:34 уточнили, что БПЛА в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Очередная группа из Черного моря в направлении Одессы.

Глава ОВА призвал жителей Одессы и Одесского района оставаться в укрытиях.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в городе раздаются взрывы. Позже отметили, что в городе возник пожар в результате атаки РФ.

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Дополнено: Силы обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области работала ПВО.

Темы: Одесская областьВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
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