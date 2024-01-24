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Британия предлагает Германии решение по Taurus для Украины - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 24 января 2024, 20:47
Британия предлагает Германии решение по Taurus для Украины - СМИ
Премьер Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Великобритания предложила Германии вариант, как быть с нежеланием Берлина давать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на газету Handelsblatt

Детали: По информации издания, которое ссылается на "дипломатов и чиновников", план заключается в том, что Германия передает свои Taurus в Британию, а она, взамен, передает Украине дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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Утверждается, что это предложение Лондон передал Берлину несколько недель назад, но о дальнейших решениях в этом направлении не сообщалось.

У канцлера Германии комментировать сообщение отказались.

Вопрос получения ракет Taurus с дальностью до 500 километров активно поднимается с лета прошлого года. СМИ сообщали, что Берлин не желает идти на такой шаг, опасаясь эскалации из-за ударов своим ракетами по территории РФ и инфраструктуре Крымского моста.

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Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что получение Украиной дальнобойных немецких ракет Taurus не повлечет радикального изменения ситуации на поле боя, но очень расширит возможности украинских военных.

В немецком правительстве в начале года намекали, что еще не готовы предоставить Украине это оружие.

Темы: ГерманияВеликобританияУкраинаоружие
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