В Харькове прогремела серия взрывов: вероятно, за пределами города
Среда, 24 января 2024, 21:39
Серия взрывов была слышна в Харькове в среду вечером. Есть вероятность, что звуки донеслись из-за пределов города.
Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ
Детали: В регионе объявлена воздушная тревога.
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Воздушные силы сообщили в 21:30, что несколько групп ударных беспилотников врага движутся в южной части Харьковщины на северо-запад.
Что предшествовало: В результате ракетного удара по Харькову, который россияне нанесли во вторник 23 января, погибли десять человек.