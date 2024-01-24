В Харькове прогремела серия взрывов: вероятно, за пределами города

Серия взрывов была слышна в Харькове в среду вечером. Есть вероятность, что звуки донеслись из-за пределов города.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ

Детали: В регионе объявлена воздушная тревога.

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Карта: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщили в 21:30, что несколько групп ударных беспилотников врага движутся в южной части Харьковщины на северо-запад.

Что предшествовало: В результате ракетного удара по Харькову, который россияне нанесли во вторник 23 января, погибли десять человек.