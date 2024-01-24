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Шольц: Украина и Германия близки к согласованию "гарантий безопасности"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 24 января 2024, 22:25
Шольц: Украина и Германия близки к согласованию гарантий безопасности
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и Киев могут вскоре согласовать соглашение о обязательствах по безопасности в соответствии с Рамочной декларацией "Группы семи", принятой на саммите НАТО в июле 2023 года.

Источник: Шольц сказал на пресс-конференции 24 января со словацким премьер-министром Робертом Фицо в Берлине, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда"

Детали: Канцлер ФРГ заявил, что активно общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, напомнив о сегодняшнем телефонном разговоре, в котором большую роль играл вопрос "партнерства в сфере безопасности".

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"Я исхожу из того, что мы вскоре это финализуем… У меня есть ощущение, что мы находимся на пороге завершающих переговоров", – сказал Шольц. Он пообещал объявить подробности, когда документ будет готов.

О последнем раунде консультаций по "гарантиям безопасности" между Украиной и Германией сообщалось в конце декабря. Также известно, что соответствующее соглашение Киев готовится подписать с Парижем.

Как известно, большинство двусторонних соглашений между Украиной и присоединившимися к рамочной декларации G7 партнерами еще на этапе переговоров. В середине января было подписано первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Британии Риши Сунака.

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"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.

Темы: Германияпомощь Украине
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