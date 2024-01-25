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Bloomberg: Венгрия уже не против военного фонда ЕС для Украины на 5 млрд евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 14:30
Bloomberg: Венгрия уже не против военного фонда ЕС для Украины на 5 млрд евро
ФЛАГ ВЕНГРИИ, БУДАПЕШТ, ФОТО LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро, что открывает путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильные поставки оружия Киеву.

Источник:  агентство Bloomberg со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: По словам людей, знакомых с обсуждениями, Будапешт заявил, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду.

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Это решение будет означать изменение позиции, которую Венгрия выразила в начале этой недели, когда она заявила, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам средства за оружие, которое они посылают в Украину.

Издание не приводит объяснений резкого изменения позиции венгерского правительства. Но решение Будапешта совпадает с растущим давлением на премьер-министра Виктора Орбана относительно одобрения вступления Швеции в НАТО.

Венгрия является последней страной, которая является препятствием для членства Швеции, после того, как Турция поддержала заявку этой страны в начале недели.

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В декабре месяца Будапешт наложил вето на отдельный пакет экономической поддержки Киева на сумму 50 миллиардов евро, что заставляет лидеров ЕС снова собраться 1 февраля в Брюсселе, чтобы либо достичь компромисса с Венгрией, либо обойти венгерское вето.

Венгрия также блокирует выделение последнего, 500-миллионного транша из Европейского фонда мира. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна может рассмотреть возможность поддержки выделения средств после встречи с украинским коллегой, запланированной на понедельник.

Как сообщалось, ЕС хочет реформировать фонд военной помощи Украине на 5 млрд евро

В рамках нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, страны-члены ЕС получают возмещение за оружие, которое они присылают Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался, но решение о выделении и выплате средств требуют единодушной поддержки.

"Необходимо как можно быстрее достичь политического согласия относительно предложенной цели – увеличить общий финансовый потолок ЕФМ на 5 миллиардов евро, специально предназначенных для Украины", – предложило внешнеполитическое ведомство ЕС.

Предложение внешнеполитического ведомства ЕС направлено на согласование различных позиций путем изменения управления фондом, включая фиксацию ставок возмещения и предоставление более высокого бонуса за совместные инициативы между европейской и украинской промышленностью.

Читайте также: Венгрия может зарыть топор войны? Объясняем, кто заставляет Орбана "помириться" с Украиной.

Темы: ВенгрияЕСпомощь Украинеоружие
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