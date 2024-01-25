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Трамп увеличил отрыв от Байдена в опросе избирателей - Reuters

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 18:17
Трамп увеличил отрыв от Байдена в опросе избирателей - Reuters
Дональд Трамп. Фото: GWR/Star Max/GC Images

Бывший президент США Дональд Трамп еще больше опережает действующего лидера Америки Джо Байдена в общенациональном опросе касательно приверженности избирателей к тому или иному кандадату.

Источник: опрос Reuters/Ipsos, о результатах которого сообщает "Европейская правда"

Детали: За Трампа отдали бы свои голоса 40% респондентов, тогда как за Байдена – только 34%. Остальные опрошенные заявили, что не определились с выбором, планируют голосовать за кого-то другого или не будут голосовать ни за кого.

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Преимущество Трампа в шесть процентных пунктов сохранялось и тогда, когда респондентам предлагали возможность проголосовать за кандидатов не от республиканцев и демократов.

Например, когда третьим кандидатом был Роберт Кеннеди-младший – племянник 35-го президента США и противник вакцинации, Трамп получал 36% поддержки, Байден – 30%, а Кеннеди – 8%.

Опрос Reuters/Ipsos в начале января показывал одинаковые результаты для ведущих претендентов на президентскую номинацию от Демократической и Республиканской партии. Вероятно, Трамп нарастил поддержку на фоне удачных результатов праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире.

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В то же время большинство американских избирателей в опросе выразили недовольство и Трампом, и Байденом. Три четверти респондентов считают, что действующий президент США слишком стар для работы во власти. Против его переизбрания 70%, а против Трампа – 56%.

Опрос Reuters/Ipsos охватил 1250 взрослых американцев, погрешность опроса составляет три процентных пункта.

Темы: ТрампБайденСШАвиборы
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