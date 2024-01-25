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"Схемы" выяснили, что китайские камеры в Украине передают информацию на серверы производителя

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 января 2024, 20:53
Схемы выяснили, что китайские камеры в Украине передают информацию на серверы производителя
Фото - Getty Images

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" исследовали, что камеры наблюдения в Украине передают информацию на серверы, контролируемые китайским производителем.

Источник: "Схемы" ("Радио Свобода"), журналистка Наталья Седлецка в Facebook

Детали: По данным журналистов, в Украине используют сотни тысяч камер китайских компаний Hikvision и Dahua.

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"Схемы" вместе со специалистами провели эксперимент с устройствами и выяснили, что более старые модели могут быть более уязвимы к хакерским атакам. В частности, слом устройства 2015-го года производства занял около 15 минут.

Также известно, что Hikvision и Dahua частично принадлежат государственным компаниям Китая и могут быть связаны с коммунистической партией. А власти Китая обязали компании предоставлять государству всю информацию, которую они считают необходимой для контрразведывательной деятельности.

То есть, как утверждают журналисты, официальный Пекин легко может получить доступ к видео из украинских городов, стратегических предприятий, прифронтовых населенных пунктов.

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А из-за давнего и тесного сотрудничества Китая и России существует риск передачи в РФ информации с китайских устройств, которыми массово пользуются как в Украине, так и в других странах.

"Схемы" также поинтересовались СБУ, который производитель камеры, к которой подключились россияне в день массовой ракетной атаки на Киев 2 января, и следили за работой ПВО. Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет именно о Hikvision 2016 производства.

Темы: СМИКитайРосcия
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