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Правительство Румынии одобрило меры поддержки фермеров, которые жаловались на импорт из Украины

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 января 2024, 23:14

Румынское правительство 25 января одобрило три решения о дополнительной помощи фермерам, которые ранее требовали защиты от влияния украинского импорта и блокировали пункты пропуска на границе.

Источник: "Европейская правда", сообщило Министерство сельского хозяйства и развития села Румынии

Детали: Первое решение румынского правительства создает схему государственной помощи для уменьшения акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, до конца 2024 года. На нее выделили 270 миллионов леев (54,25 миллиона евро).

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Еще два решения предусматривают создание программы государственной помощи для поддержки деятельности владельцев мясного скота, а также свиноводов и птицеводов, "в условиях кризиса, вызванного агрессией России против Украины".

На эти программы, предназначенные для компенсации убытков из-за роста цен на корма, топливо и другие расходы фермеров, Румыния выделит 16,1 и более 25,3 миллиона евро соответственно.

На прошлой неделе румынские фермеры разблокировали три КПП на границе с Украиной, что было частью более широкого протеста перевозчиков и аграриев по всей территории Румынии.

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Перед тем сообщалось, что правительство представило первый пакет мер для помощи фермерам и дальнобойщикам.

Темы: Румыниясельское хозяйствограницаимпорт
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