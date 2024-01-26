За расчленение фермера и массовые грабежи будут судить трех российских солдат

За расчленение фермера "Вуйка" и массовые грабежи гражданского населения на Харьковщине будут судить трех военных росармии.

Источник: Харьковская областная прокуратура, УП

Детали: Речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил РФ Виталие Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове - военном из 202-го мотострелкового полка страны-агрессора, которых украинские правоохранители идентифицировали в декабре 2023 года.

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Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех российских военных по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц, а по Поддубному - еще и в умышленном убийстве.

Во время оккупации Изюмского и Купянского районов Харьковщины эти российские оккупанты неоднократно отбирали имущество у местных жителей, угрожая расстрелом.

По данным следствия, 13 марта 2022 года обвиняемые приехали в дом в с. Волохов Яр Изюмского района, где в то время находился гражданский мужчина со своей семьей. Поддубный (прозвище "Фанат"), угрожая применением оружия, начал выпытывать данные о проукраински настроенных гражданах, прежде всего брате потерпевшего, который является военнослужащим ВСУ. Не получив никакой информации, российские военные приказали ему отдать авто. Испугавшись за жизнь своих маленьких детей, потерпевший отдал ключи от машины.

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Авто оккупанты использовали исключительно в собственных целях и даже успели попасть в ДТП из-за того, что находились в состоянии алкогольного опьянения. И именно на этом автомобиле 31 июля они приехали к фермерскому хозяйству в с. Безмятежное Купянского района, владельцем которого был человек с активной проукраинской позицией родом из Закарпатья. Односельчане называли его "Вуйком".

Поддубный вышел из машины и сказал владельцу фермерского хозяйства подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Когда фермер подошел к нему, оккупант выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и скончался на месте.

После этого обвиняемые расчленили тело убитого, часть положили в авто, на котором приехали оккупанты, и подожгли. Чтобы скрыть преступление, они забрали отрубленные части тела фермера и выбросили их по дороге в с. Вишневое Купянского района.

Также правоохранители установили еще два эпизода преступной деятельности оккупантов. В дачном кооперативе они похитили двигатель к лодке, который в дальнейшем продали. Также обвиняемые завладели транспортными средствами предприятия. Чтобы преодолеть сопротивление охранников, они приказали им лечь на землю лицом вниз. В случае неповиновения - угрожали расстрелом.

Дословно прокуратура: "Сейчас обвиняемые находятся в розыске. Их будут судить заочно в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова.

За содеянное двум обвиняемым грозит лишение свободы от восьми до двенадцати лет, "Фанату" - пожизненное заключение".