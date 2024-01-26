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Истребители F-35 начали патрулировать небо Бенилюкса

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 16:32
Истребители F-35 начали патрулировать небо Бенилюкса
Истребитель F-35. Фото: Getty Images

Воздушное пространство стран Бенилюкса впервые начали патрулировать истребители F-35 Нидерландов в рамках программы НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Объединенного командования ВВС Альянса

Детали: Два истребителя пятого поколения F-35 Королевских ВВС Нидерландов вместе с двумя F-16 находятся в состоянии готовности для обеспечения защиты воздушного пространства над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом и готовы к выполнению задач по быстрому реагированию в режиме 24/7.

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Истребители F-35
фото: ОБЪЕДИНЕННОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВВС НАТО

Самолеты из Нидерландов и Бельгии поочередно вылетают из национальных баз для обеспечения безопасности воздушного пространства Бенилюкса. Нидерландские истребители впервые будут выполнять эту миссию на современных самолетах F-35 до 9 мая.

Самолеты готовы за считанные минуты подняться в воздух в соответствии с правилами патрулирования воздушного пространства НАТО для реагирования на неопознанные самолеты или другие ситуации.

Самолеты F-35 вылетают с авиабазы Лиуварден (Нидерланды), контролируемой пунктом управления воздушными операциями в Ню-Миллигене, который интегрирован в систему воздушного патрулирования НАТО.

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В 2023 году Нидерланды направили свои F-35 в усиленную миссию НАТО по охране воздушного пространства в Мальборке (Польша), а современные истребители регулярно совершают полеты во время учений с другими союзниками и партнерами.

Напомним: В декабре стало известно, что Нидерланды готовят к передаче Украине первые восемнадцать истребителей F-16.

В ноябре в Румынии при содействии Нидерландов открыли учебный центр F-16, который в том числе будет принимать и украинцев.

Темы: истребителиЕС
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