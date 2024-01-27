WP: США разрабатывают стратегию помощи Украине, которая не будет сосредоточена на возвращении территорий

В администрации президента США Джо Байдена разрабатывают новую стратегию помощи Украине, которая будет сосредоточена не на отвоевании захваченных Россией территорий, а на отражении новых российских наступлений, а также долгосрочных перспективах - укреплении вооруженных сил и экономики.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что Вашингтон разрабатывает "новую стратегию, которая не будет сосредоточена на возвращении территорий, а сосредотачивается на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели - укреплении украинских вооруженных сил и экономики".

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По словам одного из источников, идея заключается в том, чтобы позиционировать Украину как пока удерживающую свои позиции на поле боя, но "вывести их на другую траекторию, чтобы быть намного сильнее к концу 2024 года... и вывести их на более устойчивый путь".

Планы США являются частью многосторонних усилий почти трех десятков стран, которые поддерживают Украину, обещая ей долгосрочную безопасность и экономическую поддержку - как ввиду необходимости, учитывая "неутешительные результаты прошлогоднего контрнаступления и убеждение, что аналогичные усилия в этом году, вероятно, принесут такой же результат, так и как демонстрация непоколебимой решимости президенту России Владимиру Путину".

Каждая сторона готовит документ, в котором изложены ее конкретные обязательства на период до десяти лет в будущем.

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Но, отмечает издание, успех стратегии почти полностью зависит от Соединенных Штатов, которые на сегодня являются крупнейшим донором Украины - по деньгам и оборудованию, а также они (США - ред.) являются координатором многосторонних усилий.

По данным ԜР, этой весной администрация (Джо Байдена - ред.) надеется обнародовать свои собственные 10-летние обязательства, которые будут составлены Государственным департаментом и Белым домом - при условии, что запрос президента Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен Конгрессом.

Шаткая почва, на которой сейчас основывается это предположение - а республиканцы в Палате представителей, похоже, копают все глубже, отказывая в деньгах - беспокоит как западных союзников, так и саму Украину.

По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также развитие будущих украинских вооруженных сил, способных сдерживать российскую агрессию.

Он будет содержать конкретные обязательства и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также будут способствовать проведению политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

Не случайно, по словам американского чиновника, надежды заключаются в том, что долгосрочное обещание - опять же при условии поддержки Конгресса - также станет "перспективной" помощью для Украины на случай, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

В публикации отмечается также, что Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет больше территории, чем одна пятая часть страны, которая сейчас оккупирована Россией. Кроме того, западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой его войска в последнее время достигли большего успеха - обстрелы на большие расстояния.

В разговорах с законодателями представители администрации подчеркивали, что лишь около половины из запрашиваемых 61 миллиарда долларов направлены на текущие боевые действия, тогда как остальные - на помощь Украине в обеспечении безопасного будущего без массивной западной помощи.

Документ по помощи США, по словам американских чиновников, принимающих непосредственное участие в его планировании, состоит из четырех этапов: воевать, строить, восстанавливать и реформировать.

План также предусматривает дополнительную противовоздушную оборону для создания защитных "пузырей" вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы, что позволит восстановить ключевые отрасли украинской экономики.