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СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 января 2024, 02:06
СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь
Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать Украине оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму 200 миллионов долларов.

Источник: греческое издание Kathimerini, Суспільне

Детали: В официальном письме Блинкен пишет, что Соединенные Штаты интересует оборонный потенциал, который Греция могла бы передать или продать Украине.

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Дословно: "Если эти возможности представляют интерес для Украины, и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности вероятного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до 200 миллионов долларов США".

Детали: В то же время премьер-министр Греции Мицотакис в своем заявлении сказал о "важном дне" для национальной обороны и дипломатии Греции. Кроме того, он отметил, что полученное письмо от главы американской дипломатии Блинкена, подчеркивает и закрепляет глубину греко-американских отношений

Госдепартамент США ранее разрешил продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 8,6 миллиарда долларов. Как следует из заявления Агентства по вопросам сотрудничества по безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам, речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и другого оборудования. Агентство заверило, что поставки этой техники не повредят боевой готовности США и "не изменят базового военного баланса" в регионе.

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Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. Законодательный орган имеет 30 дней для рассмотрения потенциальной сделки и ее возможного блокирования.

В письме также говорится, что 27 сентября 2022 года завершился процесс передачи Греции от США 30 миллионов долларов на оборонные закупки через процесс внешнего военного финансирования (FMF), чтобы поощрить критическую поддержку Украины.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос отметил, что Афины с первого дня войны направили Украине гуманитарную помощь и предложили военную помощь.

Темы: СШАГрецияпомощь Украине
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