Защитники продолжают расширять плацдарм на Херсонском направлении – сводка

В Генштабе сообщают, что украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные дроны типа "Shahed-136/131", совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском, а также Северском и Слобожанском ситуация не изменилась.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитниками отражено 7 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак оккупантов неподалеку Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак у Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.

На Шахтерском направлении защитниками отражено 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

В то же время защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.