В Германии возросло количество желающих присоединиться к ультраправой "АдГ"

В Германии, несмотря на массовые протесты против ультраправых, возросло количество желающих присоединиться к правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Как следует из письменного ответа "АдГ" на запрос издания, в период с 1 по 25 января "новых заявок на вступление в партию, полученных и размещенных в системе", было подано "около 2 500". Из них 1 900 заявок на членство были зарегистрированы с 10 января.

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Однако они все еще нуждаются в проверке. Согласно уставу "АдН", существует месячный срок для возражений.

Ссылка "АдН" на 10 января не является безосновательной. В этот день расследовательский центр Correctiv разместил свой отчет о собрании под Потсдамом, в котором 25 ноября 2023 года участвовали праворадикалы, в том числе политики "АдГ". Бывший председатель правоэкстремистского "Идентификационного движения" в Австрии Мартин Зеллнер прочитал на вилле лекцию о "ремиграции", то есть депортации или перемещении миллионов иммигрантов, в том числе немцев с миграционным прошлым.

Однако среди людей, давно симпатизирующих "АдГ", репортаж, который впоследствии вызвал протесты в стране, похоже, побудил их присоединиться к партии – если верить данным "АдГ". Такой себе эффект "сейчас это особенно важно".

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Если следовать данным, предоставленным партией, с 20 по 24 января было получено "от 137 до 202 заявок в день".

"Очень вероятно, что такого не было с момента ее основания в 2013 году, когда в течение пяти дней было получено около 800 заявок", – говорится в письменном сообщении "АдН".

Согласно ему, "и без того сильный рост, особенно со второй половины 2023 года", увеличился.

По данным федеральной партии, с 1 января этого года "АдГ" получила "чуть более 1 000 новых чистых членов, что означает, что в настоящее время она насчитывает почти 41 000" членов. Однако это заявления о вступлении, которые были поданы в прошлом году. Еще весной 2023 года представитель "АдГ" называл цифру 29 180 членов.

Что предшествовало: Во вторник сообщалось, что "Альтернатива для Германии" потеряла позиции в двух новых опросах общественного мнения на фоне недавних общенациональных демонстраций против политсилы.