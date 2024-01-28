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Греция уже готовится передать Украине пакет вооружений - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 28 января 2024, 16:58
Греция уже готовится передать Украине пакет вооружений - СМИ
флаг Греции, фото Pixabay

Власти Греции распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется ее собственными вооруженными силами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал газеты Kathimerini

Детали: Просьба о передаче оружия Украине была в письме госсекретаря США Энтони Блинкена.

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В письме Блинкена, в частности, говорится о том, что приоритет будет предоставлен предоставлению ВВС Греции военно-транспортного самолета КС-135, который повысит оперативные возможности греческих истребителей, в то время как Греция может продать или передать Украине оборудование, которое не нужно Вооруженным силам, с возможностью финансирования до 200 миллионов долларов.

По информации газеты, политическое и военное руководство Греции уже дало необходимые указания, чтобы устаревшие системы и оборудование, которые больше не используются греческой армией, были переданы Украине с целью обеспечения ресурсов для новых программ оснащения.

На вооружении Греции находятся, в частности, советские системы ПВО "Тор", "Оса", С-300, зенитные установки ЗУ-23-2. Что из этого передадут Украине пока неизвестно.

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Что предшествовало: Ранее Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщило, что Госдеп продажу Греции F-35 стоимостью 8,6 миллиарда долларов.

Премьер Греции заявил, что решение США о продаже F-35 произошло в "важный день для нашей национальной обороны и для греческой дипломатии".

"Исходя из письма, которое я получил от государственного секретаря США Энтони Блинкена, стратегическая глубина греко-американских отношений подчёркивается и закрепляется. Благодаря этому Греция официально на пути к приобретению до 40 истребителей последнего поколения F-35", – добавил он.

Темы: Грецияпомощь УкраинеСША
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