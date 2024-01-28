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В понедельник в Украине преимущественно без осадков, местами туман и гололедица

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 17:28
В понедельник в Украине преимущественно без осадков, местами туман и гололедица
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 29 января, в Украине днем преимущественно без осадков, в западных и северных областях ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 29 января, Укргидрометцентр
прогноз погоды на 29 января, Укргидрометцентр

Детали: В понедельник в Украине переменная облачность. Ночью в юго-восточных областях и в Карпатах, днем в Крыму небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

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В западных и северных областях ночью и утром местами туман.

На дорогах, кроме южной части страны, местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура ночью 2-7° мороза, в южной части, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 0-5° тепла.

На Киевщине 29 января переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

Темы: погода
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