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Доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году – декларация

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 17:44
Доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году – декларация
Владимир Зеленский, фото ОП

Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи уменьшились с 10,8 миллионов гривен в 2021 году до 3,7 миллионов в 2022 году.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы.

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Согласно декларации за 2021 год, доходы Зеленского и членов его семьи составили 10 млн 824 тыс. 507 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ – 5 млн 359 тыс. 600 грн.

Доходы семьи Зеленского в 2021 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 5 млн 464 тыс. 907 грн.

Доход семьи президента в 2021 году по сравнению с 2020-м сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2021 года также уменьшился.

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Зеленский и в дальнейшем остается владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, который начался задолго до его избрания на пост президента.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3 млн 692 тыс. 683 грн.

"Доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России против нашей страны", - пояснили в пресс-службе.

Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.

Других изменений в 2021 и 2022 годах по активам, недвижимого имущества, транспортных средств и т.д. не произошло.

Темы: Зеленскийдекларации
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